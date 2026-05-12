(SZ) Der Mensch lässt sich gern betrügen. Das ist kein misanthropisches Vorurteil, sondern eine anhand zahlreicher Beispiele nachweisbare Tatsache. Genau wie Donald Trump arbeiten Unzählige in Berufen, für die es ihnen an jeder Qualifikation gebricht. Ein Maler und Lackierer betreibt eine Psychotherapiepraxis für Jugendliche. Eine Schwesternschülerin darf operieren, weil sie behauptet, Chirurgin zu sein. Ein angeblicher Ingenieur berechnet die Statik eines Gebäudes, das dann kollabiert. Doch oft fragt in solchen Fällen niemand nach, bis es zu spät ist. Der Mensch will glauben, und tut es, solange der schöne Schein es hergibt.