(SZ) Der Marbacher Autor Friedrich Schiller (später Weimar) hat einmal, einer Schweizer Legende folgend, das Drama „Wilhelm Tell“ geschrieben, in dem neben dem Titelhelden ein Hut die wichtigste Rolle spielt. Der Hut gehört dem Landvogt Gessler, einem Tyrannen, wie ihn die AfD nicht schöner erträumen könnte. Gessler steht in Diensten der Habsburger, die das Land bis zur letzten Toblerone ausplündern. In Altdorf lässt der Vogt eine Stange aufstellen, obendrauf sein Hut. Jeder Passant muss den Hut grüßen, der Hut steht für Gessler, und Gessler ist die Macht. Tell aber widmet dem Hut nicht das leiseste „Grüezi“, woraufhin er verhaftet wird und einen Apfel vom Kopf seines Sohnes schießen muss. Wie das alles endet, bitte im Theater anschauen, der Plot ist gut. Wir aber blicken auf München im Jahr 1790, wo der Kurfürst Karl Theodor herrscht – nicht so grausam wie Gessler, und doch mit harter Hand. So lässt er den Englischen Garten anlegen, was die Münchner noch heute zum Spaziergang an der frischen Luft nötigt. Als wäre das nicht schon schlimm genug, zofft sich Karl Theodor auch noch mit dem Magistrat. Er lässt die Stadträte antanzen, doch der Thronsessel ist leer. Dennoch müssen alle in die Knie gehen – vor einem Porträtbild des Herrschers.