(SZ) Als Donald Trump das erste Mal Präsident werden wollte, versprach er seinen Fans unter anderem, den Washingtoner Sumpf trockenzulegen, dieses gemeingefährliche Etatisten-Biotop mitten in der US-Hauptstadt. „Drain the swamp“ wurde dann auch gleich zu einem großen Hit seiner Kampagne, was wohl auch daran lag, dass das Skandieren von drei einsilbigen Wörtern selbst dem beschränktesten Maga-Jünger leicht von der Hand geht. Inzwischen sitzt Trump zum zweiten Mal im nun sumpfdottergoldenen Oval Office, und er und die Seinen haben eine viel bessere Lösung für besagten Sumpf gefunden, nämlich ihn zu ihrem Sumpf zu machen, ungefähr so wie die Olchis ihre Müllkippe.