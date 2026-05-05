(SZ) Der Teufel ist kein subtiles Wesen, da irrt ihr. Ja, natürlich, ihr wollt nun erst einmal darüber streiten, ob er überhaupt ein „Wesen“ ist, womöglich in dem Sinne, dass er seine Homöostase aufrechterhielte, aber wir wollen ihn in dieser Depesche ohne weitere Debatte als ein solches bezeichnen. Wenn ihr uns fragt, ob wir uns diese Bezeichnung zu eigen machen, weil wir zu vorsichtig oder gar ängstlich sind, euch seine wahre Natur zu offenbaren, oder ob wir diesbezüglich über Informationen verfügen, die euch nicht zugänglich sind, so bitten wir darum, uns von der Pflicht zur Antwort zu entbinden. Die irrige Ansicht jedenfalls, dass der Teufel ein subtiles Wesen sei, führt seit Menschengedenken zu unsinnigsten Vermutungen darüber, wo sich der Eingang zur Unterwelt befinden könnte. Irgendwo listig versteckt müsse er sein, habt ihr geglaubt.