(SZ) Die wichtigste Botschaft der australischen Kraftwagen-Dystopie „Mad Max: Fury Road“ ist, dass die Raserei, aus der dieser Film ja fast ausschließlich besteht, nie zum Ziel führt. Um allen, die „Mad Max: Fury Road“ nie gesehen haben, nicht den Spaß zu verderben, sei hier auf Details verzichtet. Nur so viel: In „Mad Max: Fury Road“ fahren sehr viele Autos zunächst sehr lange sehr schnell in eine Richtung. Und dann wieder in die entgegengesetzte Richtung. Im Verlauf dessen geben unzählige Menschen spektakulär den Löffel ab. Die erhoffte paradiesische Erlösung am Wendepunkt der Reise bleibt aus.