(SZ) Die Axt ist ein uraltes Werkzeug und besitzt eine nahezu magische Wirkung: Sobald ein Mann mit ihr durch den Wald geht, kriegen die Bäume Muffensausen. Eiskalt läuft es ihnen die Rinde runter, keiner tut einen Mucks, und noch die mächtigste Tanne steht starr in der Hoffnung, unbemerkt zu bleiben. Über allen Gipfeln ist Ruh. Die Axt ist ein Feind des Waldes, genau wie der Borkenkäfer und der Straßenbau. Auch Ötzi, der jungsteinzeitliche Südtiroler, der ein ewiges Leben als Gletschermumie im Museum führt, trug eine Axt bei sich – oder besser gesagt: ein Beil. Das Beil ist der kleine Bruder der Axt, vergleichsweise handlich und sensibel, in Einzelfällen sind auch physiognomische Unterschiede zu beobachten. Goethe nahm es nicht so genau, er dichtete unbekümmert: „Die Axt erklingt, da blinkt schon jedes Beil, / Die Eiche fällt, und jeder holzt sein Teil.“ Was Ötzi betrifft, erwies sich sein Klingbeil als zu harmlos, um im Kampf gegen den feindlichen Bogenschützen zu bestehen. Ein Pfeil hat ihn niedergestreckt, die Spitze steckte noch in seiner Schulter.