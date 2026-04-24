(SZ) Das erste Mal fliegen. Tage vorher schon aufgeregt. Das aber gekonnt überspielt, ganz lässig. So nebenher dahingesagt: Ich nehme den Flieger, von Köln nach Nizza. Den Flieger. Exakt in diesem so herrlichen Alter: der Pubertät entronnen, nur halb beschädigt, doch im Leben der Erwachsenen noch nicht angekommen. Schon gar nicht im eigenen Körper, im eigenen Geist. Auf sämtliche Versuche, sich cool zu geben, reagieren die ältere und auch die jüngere Welt insgeheim mit Rührung. Schau, wie cool er tut, ist das nicht süß? Im Flugzeug neben einem selbsterklärten Vielflieger zu sitzen gekommen. So getan, als sei man ebenfalls Vielflieger, dabei die Sicherheitsdemonstration maximal aufmerksam verfolgt, jede Bewegung. „Ist es das erste Mal?“, fragt der Vielflieger. Leicht irritiert geschaut. Er winkt die Stewardess heran. „Es ist sein erstes Mal“, sagt er. Die Stewardess verschwindet und materialisiert sich alsbald wieder mit einem Glas Champagner. „Willkommen an Bord“, sagt sie. Ihr Lächeln ist zugleich Circe und Gaia.