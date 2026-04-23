(SZ) Erst mal eine kurze Triggerwarnung: Die folgenden Zeilen sind nichts für weltgewandte Universalbildungsbürger, die es gewohnt sind, beim Gartengrillabend – Dry Aged Tomahawk Steak mit veganem Sesam-Soja-Dressing – die großen Menschheitsthemen zu erörtern. Mögen andere über Fußball oder die Tücken von Mobilfunkverträgen schwätzen, kultivierte Menschen diskutieren im Rauchgewölk der Holzkohle über die Frage, ob die Heisenbergsche Unschärferelation theologisch als Gottesbeweis im Sinne des Thomas von Aquin fruchtbar zu machen wäre und welche Rolle dabei die Metaphysik des Aristoteles spielen könnte. Später, wenn die ersten Barolo-Flaschen geleert sind, muss noch Nietzsches epochale Schrift „Also sprach Kamasutra“ besprochen werden, die als Ratgeber für eine gelungene Partnerschaft bis heute unentbehrlich ist. In den besten Momenten führt so ein Tomahawk-Symposion in hochgeistige Tiefen, die sonst nur Bildschirm-Philosophen wie Richard David Precht oder Wolfgang Kubicki erreichen.