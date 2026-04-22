(SZ) Wenn Namen es in den Rang der Kurzform schaffen, haben ihre Träger einen hohen Grad von beseelter Wertschätzung erreicht. Dann wird aus dem geschichtsträchtigen Alexander ein herzensguter Sascha, aus der hochmütigen Elisabeth eine verschmitzte Lis und aus dem kernigen Reinhard ein sensibler Reini. Dann breiten die Menschen mit einem Wort die Arme ganz weit aus. So eine innige Verbindung ist offensichtlich nicht nur Lebewesen – auch Hunde werden ja mit ihren Namen gestreichelt – vorbehalten. Volkswagen brachte es zum Beispiel fertig, ein Auto zu erfinden, das die Kunden jedes Mal umarmen, wenn sie „Bulli“ sagen und eine Mischung aus Bus und Lieferwagen meinen. Auch aus der Trambahn wurde mit einem Augenzwinkern eine Spielzeug-Tram. Von Waschmaschinen, die „Waschi“ heißen, oder Rasenmähern, die als „Ramä“ begrüßt werden, hört man dagegen selten. Liebkosungsenergie vermag vor allem die Welt des Verkehrs freizusetzen, vermutlich, weil sie uns von einem Ort zum anderen bringt und somit immer Besseres verheißt als das, was wir gerade vorfinden.

Interessanterweise gehört bei dieser Betrachtungsweise auch das aus der Art schlagende Gymnasium dazu. Bei aller Qual, die das „Gymi“ unzähligen Schülern bereitet, macht es ihnen auf dem Bildungsweg doch möglich, sich neue Welten zu erschließen und auf diese Weise mobil zu sein. Braucht es mehr Erklärung, warum aus der Tankstelle so rasch die Tanke geworden ist? Jener fabelhafte Ort, wo der Stoff zu finden war, der die Bullis und die Käfer und die Goggomobils bis nach Rimini und Lloret de Mar brachte und, wenn es sein musste, sogar bis zur Fähre nach Mallorze! Die Tanke war optidopti, weil man dort auch nach Ladenschluss nicht nur Super, sondern auch 40-prozentigen Sprit kaufen konnte und Salzstangen und was der Mensch nach 20 Uhr eben noch so braucht. Gar nicht so selten erwähnten Menschen, wenn sie umgezogen waren und die Vorteile der neuen Umgebung aufzählten, als Erstes, dass die Tanke sehr gut zu Fuß zu erreichen sei.

Wer nun überlegt, warum er jetzt nicht sofort zur nächsten Tanke läuft, um dort wie jeden Tag seine Kumpels von der Opel-Gang und vom Motorrad-Club „Highway Devils“ zu treffen, der ist vielleicht auf das Auto angewiesen, um zu seiner Arbeitsstelle täglich 50 Kilometer zu fahren. Und weil die Straße von Hormus meistens zu ist wie die A 3 bei Duisburg, fährt kaum noch jemand singend zur Tanke, weil er sich so freut, mit vollem Tank nach Paris zu sausen. Die Deutschen fahren jetzt nur deshalb zur Tankstelle, weil der Wagen sonst vielleicht für immer stehen bleibt und der Chef Home-Office auch im Auto nicht schätzt. Die Tanke ist jetzt wie der Bahni, wo die Zügi reihenweise ausfallen, und der Flugi, wo die reichen Pilos streiken. Also unterm Strich ziemlich depri.