(SZ) Und wieder einmal steht Hannover, die Stadt der Scorpions, Frank Hanebuths und des blinden Königs Georg V., im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit der Welt oder wenigstens Niedersachsens. Es ist Messe. Der Bundeskanzler hat mit Brasiliens Präsident Lula den traditionellen, berüchtigten Messerundgang absolviert. Ob Lula in Hannover länger bleiben möchte als vor ein paar Monaten Merz in Belém, Brasilien, weiß man nicht. Auf jeden Fall findet der Kanzler das Brot in Hannover besser als in Angola. Lula empfahl Merz seinerzeit, er solle in Belém tanzen gehen und nicht so blöd über Brasilien daherreden. Wörtlich hat Lula Letzteres nicht gesagt, aber es durchaus so gemeint. Manchmal erinnert Merz mit seinen Lebensweisheiten an den Philosophen Helmut Kohl, der ebenfalls ein großer Messeeröffner war. Manchmal erinnert er auch an Heinrich Lübke. Der stammte wie Merz aus dem Sauerland.