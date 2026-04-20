(SZ) Eine Allzweckwaffe ist auf den ersten Blick die bellizistische Variante der Eier legenden Wollmilchsau. Das heißt, eigentlich ist sie deren effektives Gegenteil: Während das Tier alle Welt ernähren kann, vermag die Allzweckwaffe einen Großteil der Welt zu töten – wenn man den Begriff denn wörtlich nähme. Aber das tut man natürlich nicht, denn auch die Allzweckwaffe dient zumeist humanen Zwecken, weil sie selbst direkt aus dem Kernbereich des Humanen stammt – die Allzweckwaffe ist im Allgemeinen ein Mensch. Wenn ein Chefredakteur einen Mitarbeiter als Allzweckwaffe bezeichnet, kann dies nur im ersten, flüchtigen Verständnis als Kompliment begriffen werden. Eine Allzweckwaffe in der Redaktion ist der Depp vom Dienst – man kann ihn zur kreuzöden Stadtratssitzung oder zur Opernaufführung schicken und ihn vorher noch die Vernissage im Foyer der Stadtsparkasse featuren lassen. Eine Allzweckwaffe wird immer eine Allzweckwaffe bleiben – ihre Expertise ist die Abwesenheit jeglichen Expertenwissens. Fallen nur eine oder zwei Fertigkeiten aus, wird die Allzweckwaffe stumpf und nutzlos, der Mitarbeiter wird die nächste Kürzungswelle nicht überleben.