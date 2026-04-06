(SZ) Auch in der Welt der Mode gibt es keine Zufälle. Anders ist nicht zu erklären, dass der Song „Schmidtchen Schleicher“ in diesem Jahr 50. Geburtstag feiert und pünktlich zu diesem Jubiläum der Mode-Influencer Joe Laschet – ja, das ist der Sohn des CDU-Politikers Armin Laschet – gesagt hat, dass immer mehr „Schluffheit“ an deutschen Flughäfen zu beobachten ist. Um diese Verbindung zu verstehen, genügt es, sich die derzeit am meisten gefragten charakterlichen Eigenschaften anzuschauen: Resilienz und Flexibilität, also die Fähigkeit, Widrigkeiten zu überstehen, ohne Schaden zu nehmen, und das Talent, sich den stetig wandelnden Anforderungen der Gesellschaft gummimännchenhaft anzupassen. Diese Fähigkeiten hat der singende Niederländer Nico Haak bereits 1976 gewürdigt: „Oh Schmidtchen Schleicher mit den elastischen Beinen wie der gefährlich in den Knien federn kann.“ Was der tanzende Schmidt aufs Parkett brachte und so alle „Mädchen weich machte“, war die Vorwegnahme des Trends, die Jogging- und Pyjamahose nicht nur zu Hause, sondern auch draußen zu tragen. Also selbstbewusst die elastischen Beine überall federn zu lassen und so die ganze Welt weicher zu machen.