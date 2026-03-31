(SZ) Soeben hat SPD-Chef Lars Klingbeil den Deutschen per Grundsatzrede dringend nahegelegt, den Hintern hochzubekommen. Wie Betroffenengruppen klagen, ist das gymnastische Manöver, den Hintern zu heben, umso schwieriger, je mehr diesem ein Bauch im Wege steht. Da sieht man es doch wieder. Bauchträger werden von den Privilegierten in dieser Gesellschaft systematisch geframt, geothert und marginalisiert, was sich an Stereotypen und Etiketten wie Schmerbauch oder Bierbauch erkennen lässt. Gewiss verbessern manche Bauchinhaber das Ansehen ihrer Minderheit nicht, wenn sie ihre beachtliche Leibesmitte erst so lange dem Sonnenschein von Ibiza aussetzen, bis sie krebsrot ist, und dann ein T-Shirt mit Aufschriften wie „Bauch statt Lauch!“ oder „Pils formte diese Plauze“ überziehen. Aber wir wollen nicht abschweifen. Lars Klingbeil jedenfalls ruft dazu auf, den Mittelstandsbauch endlich abzuschaffen oder wenigstens deutlich zu verkleinern.