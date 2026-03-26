(SZ) Es soll demnächst ein Gesetz geben, das ein „Recht auf Reparatur“ regelt. Einerseits möchte der deutsche Mensch alles, von dem er glaubt, es stehe ihm zu, durch ein Gesetz geregelt haben. Und der deutsche Mensch glaubt, dass ihm sehr viel zusteht. Andererseits heißt BRD nicht etwa Bundesrepublik, sondern Bürokratierepublik Deutschland. Bürokratie will jede Regierung abbauen. Dennoch trägt jede Regierung, weil sie ja so viel regeln muss, zum Bürokratieaufbau bei. Grundsätzlich gehen Dinge kaputt. Manche Dinge sind, freundlich gesagt, auf schnelleren Verbrauch gebaut, damit sie nicht zu lange funktionieren, weil man sonst nichts Neues kaufen würde. Neues kaufen gehört, so wie die SPD, Baseballkappen und zu wenige Ladesäulen, zu den Grundlagen der modernen Gesellschaft. Allerdings ist nicht alles, was kaputtgeht, auf Kaputtgehen hin produziert. Manches machen Menschen auch so kaputt, zum Beispiel Mobiltelefone, die von der hinteren Jeanstasche aus ins Klo fallen. Im Justizministerium, so heißt es, werde derzeit an einem Gesetzentwurf gearbeitet, dass Klos so hergestellt werden müssen, dass Telefone nicht mehr hineinfallen können. Es schält sich ein Recht auf Handytrockenheit heraus.