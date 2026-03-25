(SZ) Immer wieder geschieht es, dass Menschen, die kein Informatikstudium absolviert haben oder gar gelegentlich den Blick vom Bildschirm wenden und sich analogen Tätigkeiten widmen, in der Folge mit der Technik ihres Computers oder Smartphones nicht klarkommen. Dann rufen sie die Hotline an und melden: Der Cursor klemmt! Meine Freundin ist im Teams-Video immer vereist! Alles ist weg! Das heißt, sie würden dies der Hotline berichten, hätte die Hotline ein Ohr für sie. Meistens ist sie aber nicht erreichbar, sondern nur ihr tückischer Torwächter, ein Zerberus in Endlosschleife: Bitte legen Sie nicht auf. Dieser Anruf ist kostenpflichtig. Bitte legen Sie nicht auf. Wenn die Zeit gekommen ist, werden wir uns um ihr Anliegen kümmern ...