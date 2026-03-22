(SZ) Von der Witwe Bolte weiß man dank Wilhelm Busch, dass diese gerne Sauerkohl isst, wovon sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt. Es sind eben die Aromastoffe, deren Intensität durch abermaliges Erhitzen eine erfreuliche Steigerung erfahren – und warum sollte eine physikalische Reaktion, die sich bei der deutschen Hausmannskost bewährt hat, nicht auch dem indischen Currygericht eine nochmalige geschmackliche Rundung verschaffen? Diese Frage legte sich der indische Doktorand Aditya Prakash vor, der im September 2023 in einem Pausenraum der staatlichen Universität zu Colorado ein mit Palak, also Spinat, Knoblauch und Hähnchen angereichertes Curry in die Mikrowelle schob und damit einen interkulturellen Kampf zwischen der Universität und sich selbst ausgelöst hat, so berichtet es der Spiegel. Denn eine Frau, die an dieser Universität beschäftigt ist, soll sich über den von der Mahlzeit ausgehenden stechenden Geruch beschwert haben. Diese Frau stammt ausgerechnet aus Großbritannien, das als Kolonialmacht über zwei Jahrhunderte hinweg seine Pfefferminzsaucen auf die Heimatgerichte der Inder gekippt haben dürfte. Das Essen in der Universität zu Colorado wurde konfisziert, die Verpackung entsorgt, weil alles zusammen nicht dem Geruchsempfinden der amerikanischen Nation entspräche.

Zwar hatten die Amerikaner sich vor 250 Jahren ja auch von den Engländern losgekämpft, aber die gemeinsame Liebe zum schlechten Geschmack scheint beide Nationen immer noch zumindest in den Küchen und Kantinen zu verbinden. Für amerikanische (britische) Nasen muss eine Mahlzeit mit einer derart ausgefuchsten Textur, wie ein echtes indisches Curry sie vorzuweisen hat, eine tiefe Beleidigung bedeuten. Ein Schinkensandwich, sagte die Britin noch, also so etwas könne man warm machen. Aber ein Curry eben nicht. Amerika, das weiß jeder, riecht an vielen Stellen so wie der Speisesaal von Donald Trump, der ausschließlich aufgewärmte Fleischklumpen zu sich nimmt. Er bekommt davon rote Flecken auf der Handfläche und ein Gehirn, in welchem ein als Pete Hegseth verkleideter Cowboy Rodeo reitet.

Natürlich blieb die Curry-Microwave-Affäre weder folgenlos noch ungesühnt. Zunächst die Folge: Aus Solidarität brachten sowohl Studenten als auch Studierende jeden Tag indisches Essen mit in die Uni und wärmten es in der Mikrowelle auf. Der stechende Geruch wurde zum Kennzeichen dieser Befreiungsbewegung, und zur Sühne musste die Universität 200 000 Dollar Entschädigung an Aditya Prakash zahlen. Die Uni verwies Prakash daraufhin von ihrem Campus, was den Doktoranden nicht weiter verdross. An einer Uni den Doktor zu machen, die es nicht erträgt, wenn einer sich etwas aufwärmt – also da ist Prakash letztlich wie die Witwe Bolte, die das auch nicht gerne wollte.