(SZ) Was läuft schief in der Tierwelt, wenn, wie jüngst in Kalifornien, Eichhörnchen friedliche Menschen beißen oder Feldhamster, die doch nur wegen ihrer Possierlichkeit auf der Welt sind, mit einem Mal zu Monstern mutieren und Spaziergänger in die Flucht schlagen? Gar nichts läuft schief, behaupten Biologen, die Tiere fordern nur etwas unhöflich Futter ein oder wollen ihren Nachwuchs schützen. Das klingt vernünftig. Aber welcher vernünftige Mensch glaubt heute noch an die Vernunft? Da könnte er ja gleich an die Wissenschaft glauben – voll oldschool, nicht wahr? Nein, da muss mehr dahinterstecken, zumal da Gewaltausbrüche von Geschöpfen, die eigentlich dem Menschen untertan sein sollten, längst kein Einzelfall mehr sind. Kühe attackieren Wanderer, Krähen terrorisieren Dorfbewohner, Wildschweine verwüsten Berlin, sofern da noch was zu verwüsten ist. Irgendwann müssen die Tiere sich abgesprochen haben, auf irgendeiner Konferenz, vielleicht noch unter dem Vorsitz Erich Kästners, haben sie beschlossen, dem Unheil, das die Menschen weltweit anrichten, mit subversiven Aktionen entgegenzuwirken. Seitdem reichern Speisefische ihr Filet heimlich mit Mikroplastik an, und Bienen würzen ihren Honig mit Glyphosat.