(SZ) Der französische Schriftsteller Michel Houellebecq hat einen neuen Gedichtband herausgebracht. Das ist nach einer langen Pause auf dem Gebiet der Lyrik unbedingt erwähnenswert, aber wie so oft bei ihm nur der bescheidene Teil der Nachricht. Houellebecq besitzt wie nur wenige die Gabe, Poesie und Provokation als unschlagbares Paar auf das Feld der Buchvermarktung zu führen. Als Beispiel sei nur an die Veröffentlichung seines Romans „Plattform“ 2001 erinnert. In einem Interview hatte Houellebecq den Islam zur dümmsten aller Religionen erklärt. Die prompt eingehende Anzeige, er rufe zum islamischen Rassenhass auf, blieb ohne juristische Folgen, dafür erreichten die Verkaufszahlen des Romans ungeahnte Höhen. Nun also der Gedichtband „Der stets verlorene Kampf“, in dem der Satz steht: „Wir sollten trotzdem ein paar Affen erschlagen.“ In einem Interview mit der Welt am Sonntag sagte Houellebecq, das sei keine Metapher: „Ich fühle mich unwohl, wenn ich Affen sehe. Der Gedanke, dass wir vom Affen abstammen, behagt mir nicht. Ich hätte eine andere Spezies bevorzugt.“

Michel Houellebecq ist ein Mann von umfassender Bildung, von daher versteht es sich, dass er rasch klarstellt, dass die Affen gar nicht unsere Vorfahren sind, sondern die Affen und die Menschen von einem gemeinsamen Vorfahren abstammen. Sie bilden eine andere Linie der Familie und sind, wie gern gesagt wird, als unsere Cousins anzusehen. Ob die Cousins gut damit klarkommen, dass ihre mächtigen Verwandten es peinlich finden, mit ihnen verwandt zu sein, sei dahingestellt. Auf jeden Fall wissen wir rechtzeitig zum Start des Buches, dass Houellebecq ein zutiefst menschliches Bedürfnis hat: Er möchte sich seine Familie selbst aussuchen, was ja schon bei seiner Mutter nicht den gewünschten Erfolg zeitigte, die er lange vor ihrem tatsächlichen Ableben für tot erklärt hatte.

Als Profi des Erzählens hat Houellebecq natürlich eine Alternative für die Affenfamilie zur Hand und eine originelle obendrein. Er findet Schildkröten sympathisch, allerdings mit der Einschränkung, sie seien ein wenig beschränkt. Auch diese Abstammungslinie würde ihm also nicht behagen. Und man fragt sich, wie man ihm helfen könnte, aber nicht nur ihm, sondern uns allen. Die Forschung nach den eigenen Vorfahren steht seit Jahren in voller Blüte. Alle suchen nach Königinnen und Nobelpreisträgern und stoßen nur auf affige Urgroßväter, die als Palmwedelträger im „Dschungelbuch“ dem aufgeblasenen Affenkönig Louie Luft zufächern durften. Das ist frustrierend. Vielleicht sollten wir es machen wie der Motivationscoach Jürgen Höller, der hat mal Jesus, Muhammad Ali und Nelson Mandela als seine Vorbilder genannt. Sind die nicht auch unser aller Vorfahren? In so einer Familie hält man es doch mit ein paar Affen aus!