(SZ) Eine Meldung hinterlässt Verwunderung, aber auch ein neues Wort, das den Diskurs bereichert: Augenblicksaussetzer. Dazu muss man wissen, dass die Vizepräsidentin der Bremischen Bürgerschaft Sahhanim Görgü-Philipp (Grüne) zurückgetreten ist. Wie der Weserkurier als Erstes berichtete, hatte sie vor einigen Tagen gemeinsam mit der SPD-Abgeordneten Katharina Kähler nach der Bürgerschaftssitzung im Bremer Rathaus ein Foto auf ihrem Instagram-Kanal gepostet. Das Bild zeigte die beiden jeweils mit einem Koffer in der Hand, sie lächeln entspannt, so wie man eben nach getaner Arbeit lächelt, und darüber stand „Fertig für heute“. An diesem Gruß aus dem Rathaus wäre nichts auszusetzen. Allerdings hatten die beiden sich die Koffer aus der Ausstellung „Das Unvorstellbare zeigen – Comics gegen das Vergessen“ im Rathaus geschnappt, einer Dokumentation über Verfolgung in der NS-Diktatur. Gezeigt werden auch Gegenstände, die für das Leid der Entrechteten und Verschleppten stehen, darunter eben jene zwei Koffer, die Görgü-Philipp und Kähler in Richtung verdienten Feierabend tragen.