GlosseDas Streiflicht

Lesezeit: 2 Min.

Amerikas bombenwerfender Großvater trägt gerne Baseballcaps. Auch Deutschland steht im Bann der Mütze.

(SZ) Weder der Rote Amerikanische Sumpfkrebs noch der Japanische Staudenknöterich sind, anders als der verwaiste Viralaffe Punch, niedlich. (Wobei das Niiiiiiedlichkeits-Gepunche im Netz sowie die kulturkritischen Der-Aff’-und-wir-Aufsätze einem gehörig auf die Nerven gehen können.) Der Sumpfkrebs, der Knöterich und auch der kulleräugige Waschbär haben eine Gemeinsamkeit: Sie gehören zu jenen Arten, die in Deutschland nicht heimisch sind, sich aber dennoch in den vergangenen Jahren hier angesiedelt haben. (AfD aufgepasst, könnte ein Thema sein: Knöteriche abschieben!) Manche dieser Tiere und Pflanzen nimmt man nicht mehr als Fremdlinge wahr; die Nilgans zum Beispiel kackt die Badewiesen genauso fleißig zu wie die heimische Graugans. Wenn man über invasive Arten spricht, wird ihrer Selbstverständlichkeit wegen eine invasive Art fast nie erwähnt: die Baseballcap, auch Cäp, Kappe oder blöde Mütze genannt.

