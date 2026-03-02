(SZ) Weder der Rote Amerikanische Sumpfkrebs noch der Japanische Staudenknöterich sind, anders als der verwaiste Viralaffe Punch, niedlich. (Wobei das Niiiiiiedlichkeits-Gepunche im Netz sowie die kulturkritischen Der-Aff’-und-wir-Aufsätze einem gehörig auf die Nerven gehen können.) Der Sumpfkrebs, der Knöterich und auch der kulleräugige Waschbär haben eine Gemeinsamkeit: Sie gehören zu jenen Arten, die in Deutschland nicht heimisch sind, sich aber dennoch in den vergangenen Jahren hier angesiedelt haben. (AfD aufgepasst, könnte ein Thema sein: Knöteriche abschieben!) Manche dieser Tiere und Pflanzen nimmt man nicht mehr als Fremdlinge wahr; die Nilgans zum Beispiel kackt die Badewiesen genauso fleißig zu wie die heimische Graugans. Wenn man über invasive Arten spricht, wird ihrer Selbstverständlichkeit wegen eine invasive Art fast nie erwähnt: die Baseballcap, auch Cäp, Kappe oder blöde Mütze genannt.