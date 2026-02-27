(SZ) An Versuchen, Donald Trump mittels professioneller Küchenpsychologie zu analysieren, mangelt es nicht. Mal wird er als Narzisst beschrieben, mal als Größenwahnsinniger, paranoid soll er auch sein, empathielos, verrückt, machtbesessen, ja eigentlich ein Fall für die Klapsmühle. Es gibt aber auch Trump-Profiler, die auf psychopathologische Feinheiten pfeifen und schlicht konstatieren: Trump ist ein Mann. Und Männer sind nun mal so: narzisstisch, größenwahnsinnig, empathielos, machtbesessen – die ganze Plemplem-Palette und dazu noch doof. Jeder Mann habe einen kleinen Trump in sich, und manchmal, etwa im Schlaf, am Stammtisch oder in anderen intimen Momenten, lässt er ihn raus, und dann träumen sie, der Mann und sein kleiner Trump, vom wüsten, von keinerlei Rücksichten getrübten Leben an toxischen Ufern. Wer da einwendet, nicht alle Männer seien so, bekommt in guten Momenten sogar recht. Stimmt, heißt es dann, erst kürzlich haben Archäologen auf einer sumerischen Keilschrift-Tafel Hinweise auf einen Mann gefunden, der anständig gewesen sei, selbst gegenüber Frauen. Ansonsten aber gilt: Der Mann ist ein Fehltritt der Evolution, und entsprechend fehlerhaft ist die Welt, die er geschaffen hat.