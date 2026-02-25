(SZ) Für einen Brief an die Eltern ist es nie zu spät. Kafka war, so die wissenschaftliche Auffassung, bereits 36 als er 1919 seinem Vater einen längst fälligen Brief schrieb. Auf mehr als 100 Seiten erklärte er Hermann Kafka, wie schmerzlich Vater und Sohn sich unterscheiden, der vitale, lebensbejahende Geschäftsmann und der gesundheitlich labile, im nächtlichen „Manöverleben“ dichtende Jurist, und welche quälenden Probleme diese Gegensätze hervorgebracht haben, zumindest für den Sohn. Diese Post war für Kafka gewiss von einigem seelenreinigenden Wert, vielleicht umso mehr, als der Brief nicht abgeschickt wurde. So musste sich Hermann Kafka nie mit den tiefgründigen Vorhaltungen seines Sohnes auseinandersetzen, was für beide Seiten als Vorteil angesehen werden darf. Wie reagiert man auf Vorwürfe, die man nicht gleich versteht, weil sie nicht so schlicht gehalten waren wie der praktisch veranlagte Vater? Aber der Brief war geschrieben. Mehr als 20 Jahre nach dem Tod des Vaters wurde er 1952 posthum veröffentlicht und bereicherte fortan nicht nur die Kafka-Weltgemeinde.