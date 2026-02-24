(SZ) Heiß war er, der englische Sommer des Jahres 1858, sehr heiß. Nach Luft schnappend wankten die Parlamentsabgeordneten durch den Palace of Westminster am Themseufer. Der Gestank, den der Fluss verströmte, war brutal. Nun rächte sich, dass die Abwässer Londons so lange ungeklärt in die Themse geflossen waren. Als „The Great Stink“ ging das Gestinke in die Geschichte ein. Und wie so oft, wenn ein Problem die Politiker selbst betrifft, fällte das Unterhaus sehr rasch eine Entscheidung, die es lange vor sich hergeschoben hatte. Es gab den Bau eines Abwassersystems in Auftrag, und der Ingenieur Joseph Bazalgette schuf die bis dahin mit Abstand größte, modernste Kanalisation der Welt.