(SZ) Eines der existenziell am tiefsten schürfenden Lieder des Pilgers und Humoristen Hape Kerkeling trägt den Titel „Das ganze Leben ist ein Quiz“. Nur Menschen von geringem Verstand, wie sie etwa auf Golfplätzen in Florida zu finden sind, würden da widersprechen. Alle anderen sind ganz auf Kerkelings Seite, denn sie wissen aus Erfahrung, dass das menschliche Dasein einem Ratespiel gleicht, bei dessen Fragen oft nicht einmal der Publikumsjoker helfen kann. „Wo warst du gestern Nacht?“ ist so eine Frage. Wer sie beantworten muss, ist häufig zu Auskünften jenseits der Wahrheit gezwungen. Überhaupt wird der Mensch, kaum dass er in die Welt geworfen ist, mit heiklen Problemstellungen konfrontiert. Noch ehe er laufen kann, fragt er sich: „Was kann ich wissen, was soll ich tun, was darf ich hoffen?“ Gut, das sind noch leicht zu lösende Rätsel, wesentlich anspruchsvoller wird die Aufgabe, wenn es gilt, Gebrauchsanweisungen elektronischer Geräte zu verstehen. Oft hilft da nicht mal das Abitur, aber auch das muss man ja erst einmal bestehen. In Bayern, heißt es, sei das fast unmöglich, weshalb kluge Jugendliche die Reifeprüfung lieber in anderen Bundesländern ablegen. Nur die Dummen bleiben in Söders Reich.