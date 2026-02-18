(SZ) Es ist wieder Fastenzeit, und es gibt wieder viele Menschen, die nicht ohne Stolz sagen, sie würden nun im Sinne christlicher Tradition bis Ostern keinen Alkohol trinken, keine Süßigkeiten und kein Fleisch essen. Nun, diese Menschen können tun, was sie wollen, nur sollten sie sich dabei nicht so laut auf die Bibel berufen, sondern eher auf ihren Ernährungsberater oder ihren Hausarzt. Denn laut Beschluss der Katholischen Bischofskonferenz ist der Verzicht auf Fleisch nur am Aschermittwoch, am Karfreitag und an den Freitagen vorgeschrieben, von Alkohol ist gar nicht die Rede. Die restlichen Tage in der Fastenzeit soll der Gläubige zwecks Einstimmung auf das Osterfest in sich gehen und vor allem viel beten. Noch besser dran sind die Protestanten, denen Martin Luther in der Reformation eher vom Fasten abgeraten hat, wie man auf der Webseite der Evangelischen Kirche in Deutschland nachlesen kann. Luther hatte erklärt, die Gnade Gottes könne man sich nicht erarbeiten, auch nicht durch Verzicht. Die frohe Botschaft des Evangeliums sei, dass der Mensch diese geschenkt bekomme.