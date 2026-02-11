(SZ) Nur zur Erinnerung: Am 14. Februar ist Valentinstag. Langsam wird die Zeit knapp, um noch einen schönen Liebesbrief zu schreiben. Schön heißt nichts anderes, als dass es immerhin gilt, einen gleichermaßen gefühlvollen, poetischen wie persönlichen Brief zu verfassen. Aber was kann leichter sein, als das Herz sprechen zu lassen? Darauf gibt es nur die Antwort, dass nichts schwerer ist, wenn die Worte mit dem Herzen nicht mithalten können. Das erhöht den Druck vor allem auf den männlichen Teil der Menschheit: Frauen lesen erwiesenermaßen mehr. Entsprechend konsumkritisch stehen sie Sprüchen, Floskeln und schiefen Bildern gegenüber. Das erschwert Männern den schriftlichen Kontakt auf Datingseiten erheblich – wie soll das erst bei Briefen werden?