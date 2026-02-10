(SZ) Du bist, was du isst – eine grotesk vereinfachende Behauptung, oder? Kann man ein komplexes Wesen, für das der Mensch sich ja hält, auf die Wahl seiner Nahrung reduzieren, also letztlich auf Verzehr- und Verdauungsvorgänge? Geben wir die Frage an James Joyce weiter. In „Ulysses“ beschreibt er die kulinarischen Vorlieben des Protagonisten folgendermaßen: „Mr. Leopold Bloom aß mit Genuss die inneren Organe von Wildtieren und Geflügel. Er mochte dicke Kuttelsuppe, nussige Mägen, gefülltes geröstetes Herz, gebratene Leberscheiben mit Semmelbröseln, gebratenen Kabeljaurogen. Am liebsten mochte er gegrillte Hammelnieren, die eine feine Andeutung von leicht parfümiertem Urin an seinen Gaumen abgaben.“ Hm. Da bekommt man zugegebenermaßen doch einen recht guten Eindruck davon, was für ein Typ Mr. Leopold Bloom war. Jedenfalls kein Veganer.