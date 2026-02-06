(SZ) Auch das Jahr 2026 ist, wie schon sein Vorgänger, ein Rilke-Jahr. Im Dezember vor hundert Jahren ist der große zarte Dichter gestorben oder womöglich sogar – wem, wenn nicht ihm, würde man eine solche Apotheose zuschreiben – von den Engeln in eine bessere Welt getragen worden. Rilke hat dem Engel wenn schon kein Denkmal errichtet, so doch eine der schönsten Elegien der Welt gewidmet, nämlich die erste Duineser Elegie, in der es heißt: „Ein jeder Engel ist schrecklich.“ Wie richtig Rilke damit lag, konnte er selbst damals gar nicht wissen, denn Rilke kannte den Meloni-Engel noch nicht, der in der Kirche San Lorenzo in Lucina im Zentrum Roms jene Art von Aufregung verursachte, die ein hohes Maß an moralischer Empörung mit sich trägt. Die für die einen so unerfreuliche, für andere wiederum recht amüsante Episode begann vor einigen Tagen, als ein besonders aufwendig renovierter Engel in einer Seitenkapelle der Kirche auf sich aufmerksam machte. Der Engel trug die Züge der italienischen Ministerpräsidentin Giorgia Meloni. Zuvor war eben dieser Engel ohne Antlitz und mit besagter Leerstelle allseits geachtet und akzeptiert. Erst die physiognomische Ausgestaltung machte ihn zum Teufelswerk des nun im Höllenbrand des Furors stehenden Restaurators Bruno Valentinetti.