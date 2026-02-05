(SZ) Eine der genialsten Ideen des Universalgenies Trump ist der sogenannte Friedensrat, ein Gremium zur Bekämpfung der Vereinten Nationen, in dem er, Trump, laut Statut der Boss ist, und zwar auf Lebenszeit, wenn nicht darüber hinaus. Er ist der Retter der Welt, kein Wunder also, dass sich alle um ihn scharen. Musterdemokratien wie Belarus oder Vietnam haben bereits zusagt, die Russen überlegen noch. Aber was wäre ein Friedensrat ohne Putin, der den Frieden so ersehnt, dass er ihn notfalls herbeibombt? Kriegstreiber wie etwa Dänemark sind bislang nicht dabei, womöglich hat das auch finanzielle Gründe. Wer beim Friedensrat dauerhaft mitmachen will, muss mehr als eine Milliarde US-Dollar berappen. So ist das nun mal in Trumps Welt. Ob fürs Galadiner oder fürs Get-together zur Stiftung des Weltfriedens – stets wird ein Eintrittsgeld fällig. Dabei zeigt sich, wie überaus tolerant dieser Mann ist: Egal, ob man reich ist oder superreich, weiß oder blasshäutig, Schurke oder Europäer – Hauptsache, man zahlt.