(SZ) Heidi Reichinnek ist so etwas wie die Gitta Connemann der Linken. Möglicherweise ist auch Connemann die Reichinnek der CDU. Beide mögen starke bis bizarre Sprachbilder, beide lieben lafontainistisch die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit, beide können froh sein, dass die andere die Verkörperung dessen ist, was die eine politisch bekämpft. Frau Connemann ist bekanntermaßen die Erfinderin des Begriffs „Lifestyle-Teilzeit“. Frau Reichinnek wiederum befand, dass alles, „was aus Reihen der Union zur Reform bestehender Systeme vorgebracht wird, nichts anderes ist als ein Tritt ins Gesicht der Mehrheit der Menschen im Land“. Das Gesicht der Mehrheit? Gar das Antlitz des Volkscharakters? Wie groß mag dieses Gesicht wohl sein? Es leben rund 83,5 Millionen Menschen in Deutschland, eine Mehrheit bestünde zum Beispiel aus 50 Millionen. Das Gesicht von 50 Millionen müsste, um inklusiv zu sein, was die Linkspartei ja sein will, ungefähr so groß sein wie Bayern und NRW zusammen. 50 Millionen können kein viel kleineres Gesicht haben. Die CDU wiederum hat etwa 360 000 Mitglieder. Träte jedes einzelne dieser Mitglieder in das 50-Millionen-Gesicht, würde der deutsche Mehrheitskörper dies höchstens wie einen Mückenstich empfinden.