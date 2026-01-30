(SZ) Dass die Schöpfung unvollkommen, dass dies nicht die beste aller möglichen Welten ist, weiß außer dem Philosophen Leibniz jeder anständige Bürger und Steuerzahler. Man sieht das beispielsweise an dem Ärgernis, dass ausgerechnet der Sommer, wo man gerne mit einer Grillwurst am Seeufer sitzt, auch die beliebteste Ausflugszeit der Stechmücken ist. Und hätte Gott vorhergesehen, dass einmal das Internet in die Welt kommen würde, hätte er das Schöpfungsprojekt vermutlich ganz bleiben lassen. Hat er aber nicht. Also schuf Gott am ersten aller Tage Himmel und Erde, tags darauf wurde es Licht, es folgten Land, Meere, Grünzeug, Sterne und allerlei Getier, dann kam der sechste Tag, und da stand er schon gewaltig unter Druck. Der siebte Tag sollte Ruhetag sein, das war mit der Gewerkschaft vereinbart, davor aber musste Gott noch ein besonderes Wesen schaffen, ein Abbild seiner selbst. Doch unter dem Termindruck schlichen sich Fehler ein, und so entstand der Mensch. Wie sehr dieser stressbedingte Konstruktionsmängel aufweist, lehrt nicht zuletzt ein Blick ins Weiße Haus.