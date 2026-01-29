(SZ) Ein schöner Aphorismus des 21. Jahrhunderts lautet: „Eltern sind wie Sklaven, die dich herumkommandieren.“ Das klingt wie eine kindliche Zuspitzung. Aber wenn jemand einem noch bis tief in die Volljährigkeit hinein das Brötchen schmiert, einen überallhin kutschiert und dann auch noch schnell die Mathe-Hausaufgaben oder die Proseminararbeit erledigt, während er oder sie zugleich ständig mahnt aufzustehen, nicht dauernd aufs Smartphone zu glotzen und endlich das Zimmer aufzuräumen (was die mahnende Person am Ende auch noch schnell selbst macht), dann ist das doch eine recht präzise Beschreibung des Verhältnisses vieler Mittelschichteltern zu ihren Sprösslingen.