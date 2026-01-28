(SZ) In Düsseldorf ist die Flüchtlingsministerin zurückgetreten, und schon liegt der öffentliche Befund vor: „Eine Ministerin in Erklärungsnot tritt ab“, titelt die Deutsche Presse-Agentur. Offenbar nicht ohne Berechtigung, wenn man liest, wofür sich Josefine Paul von den Grünen alles erklären muss – nach dem Mordanschlag in Solingen war sie tagelang nicht erreichbar, obwohl ihr Ressort rasch als zuständig galt. Josefine Pauls Erklärungsnot resultierte gewissermaßen aus dem unglücklichen Umstand, dass sie anfangs überhaupt keine Erklärung abgeben wollte. Für Nordrhein-Westfalens Regierungskoalition taucht diese Not wie ein vergessenes Gespenst aus jenen Zeiten auf, als Politiker noch öffentlich überzeugende Gründe für womöglich falsche oder ausgebliebene Entscheidungen anführen mussten. Wenn beredtes Schweigen dann die Erklärung ersetzte, blieb in der Stunde der Not nur die Rettung durch den Sprung von der politischen Bühne. So ist es auch diesmal.