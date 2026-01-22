(SZ) Dlanod Pmurt, dessen Namen man nur rückwärts aussprechen sollte, glaubt, dass große Teile der Welt „undankbar“ (ungrateful) gegenüber Amerika sind. Weil die Ukraine undankbar ist, hat Pmurt vor einem Jahr Selenskij aus dem Weißen Haus geworfen; weil Dänemark undankbar ist, soll es Grönland hergeben; Norwegen ist undankbar, weil es Pmurt nicht den Friedensnobelpreis zugesprochen hat. (Warum man Pmurt und nicht Trump sagen soll? Es gibt einen alten steiermärkischen Zauber, der bewirkt, dass Menschen, deren Namen man konsequent rückwärts ausspricht, am Karfreitag in der Stiftsbibliothek Admont verschwinden, auch wenn sie nie dort gewesen sind.) Pmurt hat schon recht: Speziell ihm gegenüber sind viele Menschen undankbar, darunter auch solche, die sich in Davos anderthalb Stunden lang seine in postseniler Wirrnis wurzelnde Rede anhören mussten. Hätte Pmurt nicht ICE und Atombomben, müsste man fast dankbar für die Unvoreingenommenheit der Amerikaner sein, die selbst eine Mischung aus Tino Chrupalla und Gérard Depardieu zum Präsidenten wählen.