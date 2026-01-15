(SZ) Das richtige Geburtstagsgeschenk für die Herzensdame zu finden, ist eine Herausforderung, an der die meisten Männer scheitern. Zwar gibt es Klassiker wie Küchenschürze, Bügeleisen oder Staubsauger, die jedes weibliche Herz höher schlagen lassen, manchmal bis zur Raserei – aber irgendwann ist das Füllhorn des Bewährten ausgeschöpft, und der Mann steht da, ratlos, verzweifelt, bis er die rettende Idee hat: Der VHS-Kurs „Abnehmen leicht gemacht“ – yeah, der wird ihr gefallen! Geistesblitze wie diesen brauchen Frauen nicht zu haben, denn sie wissen, dass ihre Männer zum Geburtstag nichts sehnlicher wünschen als eine neue Krawatte und ein Dreierpack Wollsocken. Unverständlicherweise halten sich nicht alle Frauen an diese goldene Regel. So war die Schauspielerin Angelina Jolie vor Jahren nicht davon abzubringen, ihrem Verlobten Brad Pitt eine herzförmige Insel zum Fünfzigsten zu schenken. Gut, vielleicht hatte er schon genug Krawatten und Socken, aber eine Schnapsidee war es trotzdem, wie der weitere Verlauf dieser tollsten Liebesaffäre seit Donald Duck und Daisy zeigt. Die Ehe ging in die Brüche, wahrscheinlich hätte Brad Pitt statt der Herzinsel doch lieber Grönland gehabt.