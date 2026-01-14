(SZ) Wenn es nicht gut läuft, wird gern eine Neuordnung gefordert. Das Schöne an jeder noch nicht vollzogenen Neuordnung ist ja, dass sie etwas Neues ankündigt, ohne erklären zu müssen, was das genau ist. Schließlich wäre es zu viel verlangt, im Vorhinein zu wissen, wie die Neuordnung genau aussehen soll. Für den Anfang reicht es zu sagen, dass sie gebraucht wird. Markus Söder hat gerade auf der Winterklausur der CSU-Landtagsfraktion im oberfränkischen Kloster Banz eine Neuordnung der Bundesländer gefordert, also eine Zusammenlegung zu größeren Ländern, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) meldet. Wobei sie bemängelt, der bayerische Ministerpräsident habe nicht erklärt, welche Länder er damit meint. Nur, dass einige von ihnen Geld kosten und Söder nicht mehr bezahlen will. Wer Neuordnungen will, bastelt nicht mühsam an Erklärungen herum. Die Neuordnung ist ja besonders offen für das noch nie Gedachte. Nach dem Wunsch Söders sollte Bayern sowohl vom neu Gedachten als auch von der Neuordnung ausgenommen sein.