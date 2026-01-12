(SZ) Nun, da die letzten Weihnachtsbäume durch den Häcksler gejagt und die ersten Schneestürme übers Land gezogen sind, umschließt uns endgültig die graue, eisige Faust des neuen Jahres. Auch der „Quitters’ Day“ liegt schon hinter uns, der Tag, an dem statistisch betrachtet die meisten Menschen ihre Neujahrsvorsätze über Bord werfen. Der erste doppelte Doppelkorn des Jahres, die erste Familienpackung Himbeereis zum Frühstück, der erste Zigarillo auf Lunge – sie alle sind bereits konsumiert, und schon gleiten wir wieder auf dem Langlaufski der Routine durch die Loipe übler Gewohnheiten.