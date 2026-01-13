(SZ) Robert King Merton wuchs in Armut auf, was ihn nicht entmutigte, denn er war – wie es sich für einen Soziologen gehört – ein hoffnungsfroher Mann. In seinen Memoiren schrieb er, dass ihm im Philadelphia des frühen 20. Jahrhunderts „jede Art von Kapital“ zugutegekommen sei, also soziales, kulturelles, menschliches. Man muss kein Rätselfreund sein, um herauszufinden, dass in der Aufzählung die Königsdisziplin von Kapital nicht vorkommt: Geld nämlich. Weil er aber auch nicht naiv war, wusste Merton, dass vom Wunsch zur Wirklichkeit manchmal eine kleine Brücke gebaut werden muss. In seinen Jugendtagen soll er unter dem Künstlernamen „Merlin“ Zaubertricks aufgeführt haben, seine Brücke war also die Vorstellungskraft. Hin und wieder muss sich Merton dann auch die Sache mit der Soziologie vorgestellt haben, denn sie machte ihn mit den Jahren reich und berühmt.