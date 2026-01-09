(SZ) Der britische Kronprinz William hat ein neues Hobby: Eisbaden. Mit an Leidenschaft grenzender Lust springt er in eiskalte Gewässer, schreiend und brüllend, wie er selbst sagt, und danach fühlt er sich „großartig“. Man liest das mit einiger Sorge, denn das Herumplantschen in halb gefrorenen Seen ist nicht ansatzweise so würdevoll wie die traditionellen Hobbys englischer Prinzen, beispielsweise Polo, Gartenarbeit oder Seitensprünge. Was ist schiefgelaufen, dass ein Mann seines Formats Wassertemperaturen bevorzugt, die die Natur für Walrosse und Eisbären vorgesehen hat? Hat er im Kreis seiner königlichen Familie nicht schon genug Frostiges erlebt? Das sind heikle Fragen, auf die kluge Menschen nur eine Antwort haben: Es ist komplex. Darüber hinaus ist die Kaltbaderei gefährlich. Sie kann ein böses Ende nehmen, wie die Leser Hermann Hesses wissen. Josef Knecht, der Held seines Romans „Das Glasperlenspiel“, steigt am frühen Morgen ins eisige Wasser eines Bergsees und ertrinkt. Sollte William das Buch noch nicht kennen, sei es ihm hiermit zur Lektüre empfohlen.