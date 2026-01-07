(SZ) Wer wird „Mogelpackung des Jahres 2025“? Die Verbraucherzentrale Hamburg kürt auch in diesem Jahr das Produkt, bei dem am dreistesten versteckte Preiserhöhungen in der Regel durch eine Verringerung der verkauften Menge erzielt werden. Einsendeschluss für Vorschläge ist der 20. Januar. Das Prinzip, die Verpackung mehr versprechen zu lassen, als der Inhalt halten kann, trägt in sich alle Voraussetzungen für ein zeitloses Phänomen. Unablässig wird darüber geklagt und nie wird es ein Ende damit haben. Der Konsument möchte nun einmal so viel wie möglich für sein Geld bekommen, er denkt groß und will nicht schon beim Kauf mit einem minimalistischen Versprechen abgespeist werden. Wenn im Karton dann enttäuschend wenig drin ist, wird der Konsument zornig. Spätestens beim nächsten Einkauf erliegt er wieder dem Reiz der verheißungsvollen Aufmachung, weil er denkt: Dieses Mal ist für mich bestimmt mehr drin!