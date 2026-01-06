(SZ) Früher machten aufgeweckte Politiker, wenn sie in einer Talkshow nicht weiterwussten, gern den Witz, laut welchem sie nur Statistiken vertrauen, die sie selbst gefälscht haben. Dann, zwinker, zwinker, lachten sie schelmisch, denn sie brauchten die Statistiken trotzdem, um dem Gegner seine Schwächen vorzurechnen. Sie ahnten wohl kaum, dass 30 Jahre später Leute keinen Witz machen, wenn sie sagen, sie glaubten nur noch ihren eigenen Fake News. Was als gültiges Zeichen dafür zu werten ist, dass einiges in Bewegung geraten ist in der Welt, nicht nur bei den Fakten, sondern im ganzen Gefüge, das früher so anrührende Begriffe wie Transatlantikfreundschaft oder Nato-Beistandsgarantie hervorgebracht hat. Die neue Ordnung besteht aus viel Unordnung. Da wirken sogar Fakten, die ausnahmsweise nicht gefakt sind, derart bizarr, dass man nach den Nachrichten den Globus vom Speicher holt, um zu prüfen, ob es dieses Ölparadies Venezuela wirklich gibt und Grönland nicht schon immer ein US-Bundesstaat war.