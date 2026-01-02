(SZ) Im Sommer 1966, als der virtuose Zigarrenraucher Ludwig Erhard noch Bundeskanzler war, rangierte in den Hitparaden ein Lied ganz oben, das mit einem das Malerhandwerk beschwörenden Satz beginnt: „Ich sehe eine rote Tür, und ich will, dass sie schwarz gestrichen wird.“ Mit Blick auf die platte Farbsymbolik und das holprige Versmaß könnte man vermuten, die Zeilen habe ein Politiker jenes Typs geschrieben, wie ihn heute der Brachial-Lyriker Markus Söder verkörpert. Aber das ist Unsinn. Dies ist nur die schlechte Übersetzung des englischen Originals, das natürlich viel besser klingt – wie überhaupt alles im Englischen besser klingt, sogar Shakespeare. Aber nicht der Mann aus Stratford-upon-Avon, sondern Mick Jagger, der Chef-Rolling-Stone, hat den Text geschrieben. Darin will das lyrische Ich, den Tod der Geliebten betrauernd, die ganze Welt in Schwarz tauchen, „schwarz wie die Nacht, schwarz wie Kohle“. „Paint It Black“ heißt der Song, also etwa: „Mal alles schwarz!“