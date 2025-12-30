(SZ) Der Dichter sagt, jedem Anfang wohne ein Zauber inne. In Wirklichkeit aber wohnt jedem Anfang ein Ende inne. Das Ende ist die Zwillingsschwester des Anfangs, denn nur wenn etwas zu Ende geht, kann etwas Neues beginnen. Gewiss doch, es gibt auch Situationen, in denen leben Anfang und Ende gleichsam parallel nebeneinander, so wie etwa in der schwarz-roten Koalition Friedrich Merz und Lars Klingbeil nebeneinander leben. Bei beiden weiß man nicht so genau, wer das Ende sein wird und wer der Anfang war. Andererseits gibt es Enden, die ohne Anfang zu sein scheinen. Donald Trump zum Beispiel ist eindeutig ein permanentes Ende, das in ein paar Jahren möglicherweise von einem neuen Ende abgelöst werden wird. Kaum jemand außer dem Ku-Klux-Klan oder Wladimir Putin käme auf die Idee, J. D. Vance oder Marco Rubio als mögliche Anfänge zu verstehen.