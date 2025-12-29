(SZ) „Sie suchen früh und spät / das Bittere im Kelche. / Wer keine Sorgen hat, / der macht sich welche.“ Dieser kluge Satz stammt von dem Dramatiker August von Kotzebue und verliert auch dadurch nicht an Schönheit, dass der Verfasser selbst ein Meister darin war, sich Sorgen und mit den Sorgen Feinde zu machen, sodass er 1819 von einem Burschenschaftler erdolcht wurde. Ideologische Narrheit ist kein Privileg unserer Gegenwart. Die Leidenschaft dafür jedenfalls, uns zu sorgen, begleitet uns Deutsche wohl schon von alters her. Und auch über die Fest- und Feiertage widmen wir uns ihnen mit Hingabe.