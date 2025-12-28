(SZ) An diesem Montag startet der Verkauf des Silvesterfeuerwerks, im Boulevardjournalismus war schon das ganze Jahr über Knallerei erlaubt. Man darf das wörtlich nehmen, in der Bild-Zeitung krachte es online zu vielen Gelegenheiten. „Kälte-Knaller für Trump“, „Unsere Basket-Knaller“, „Knall im Weißen Haus“, „Trump riskiert den Karibik-Knall“, „4-mal Knall-Gefahr beim BVB“. Längst hauen auch andere Anbieter entschlossen einen raus: „Trump droht mit dem großen Knall“ (t-online) oder „Putin-Knall am Montag erwartet“ (Merkur.de). Das Einsilbenwort „Knall“ ist wie geschaffen für Zeiten wie diese, in denen der Affekt wichtiger genommen wird als die Analyse. „Wann kommt der ganz große Knall?“ (Bild) ist somit die Frage zur Zeit. Denn wenn alles, was geschieht, als Unterhaltung konsumierbar sein soll, kann auch alles zum Knall verzwergt oder aufgeblasen werden: ein Sportergebnis, ein Friedensschluss, eine Kriegsdrohung, ein Ehebruch. Und dass das Publikum bei all dieser Beliebigkeit irgendwann nicht mehr zwischen relevant und banal unterscheiden kann, gehört zu den Kennzeichen der gesellschaftlichen Vollverblödung.

Wobei auf dem Boulevard immer jemand da ist, der vor dem Knall noch einen Hammer schwingt: „Zoll-Hammer“, „Trainer-Hammer“, „Transfer-Hammer“, „Umfrage-Hammer“, „Ukraine-Hammer“, „Migrations-Hammer“. Der Hammer, wie auch der Paukenschlag oder der Bums, kann Angst machen, das wissen sie bei Bild am allerbesten: „Jetzt kommt die Hammer-Glut!“ „Bosch-Hammer trifft nur Deutschland.“ „Golf-Hammer um Trumps Enkelin!“ Vermutlich – nichts geschieht doch ohne Grund – werden solche Textrudimente im Netz sehr oft aufgerufen. Wie auch Texte übers Aufs-Klo-Gehen sehr oft aufgerufen werden. Wo es also dauernd hämmert, da klickt’s auch dauernd. Aber wenn es dauernd hämmert, macht das was mit dem Publikum und zerbeult dessen Sprachgefühl und sorgt am Ende dafür, dass Bundeskanzler ans Licht treten, die vor allem dadurch im kollektiven Gedächtnis bleiben, dass sie mal Wumms und Doppelwumms gesagt haben.

„Kommt jetzt der Kanada-Kältehammer auch zu uns?“, wollte gerade die Bild-Zeitung wissen, denn im verzweigten Reich der Meteorologie kommt man mit vielen Fragezeichen und ratlosem Geschwafel noch immer bestens durch. Bei Springer werden sie von ihren Interviewpartnern inzwischen allerdings glatt übertroffen, was die Ballersprache angeht. Zu den Wetteraussichten sagte der Diplom-Meteorologe Dominik Jung: „Der fette Winterbums ist in Sicht.“ Zur ungefähr gleichen Zeit wurde bekannt, dass vor einer Schule in Hamburg eine Goethe-Statue vom Sockel gebrochen wurde. Wie das geschehen konnte, war zunächst unklar. Aber weil alles mit allem zusammenhängt, sollte niemand überrascht sein, wenn – ausgerechnet – der Sprachvirtuose Goethe dem fetten Winterbums zum Opfer gefallen wäre.