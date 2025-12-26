(SZ) Es gibt im Englischen einen hübschen Ausdruck für die menschliche Neigung, unschöne Dinge schönzureden: sugarcoating. Bildlich übersetzt heißt dies, man lege den Dingen oder sich selbst einen Mantel aus Zucker um, was wiederum eine märchenhafte Vorstellung ist. Denkt euch nur den kleinen dicken König, der einen Mantel aus Zucker trägt, während er durch sein längst bankrottgegangenes Königreich fährt mit einer Kutsche ohne Räder und Pferde. Er winkt aus seinem gezuckerten Mantelarm heraus einem Volk zu, das längst schon geflohen ist. Mit Zucker ummanteln – wer wollte das nicht mit der ganzen Welt tun, die im Augenblick so wenig süß schmeckt? Der große Heinrich Heine hat es schön und appetitlich in seinem Wintermärchen besungen, nachdem er festgestellt hatte, dass grundsätzlich auf der Erde genügend Brot vorhanden sei: „Und Rosen und Myrten und Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder“. Ja, der Zucker ist seit jeher der Rohstoff für die säuerlich gewordene Menschheit. Und der soll nun auch noch verschwinden?