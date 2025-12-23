(SZ) In Friedrich Torbergs wunderbarem Buch „Die Tante Jolesch oder Der Untergang des Abendlandes in Anekdoten“ sagt ebendiese lebenskluge jüdische Tante: „Alle Städte sind gleich, nur Venedig is e bissele anders.“ Da ist was dran: In Venedig hat man statt ordentlich asphaltierter Straßen Kanäle angelegt, weshalb die Venezianer, es ist wirklich ein Elend, auf zugeparkte Gehwege und den Wohlklang kriegstauglicher Verbrenner-SUVs verzichten müssen. Trotz dieses Mangels wird dem Besucher Eintrittsgeld abgeknöpft, noch ehe er in Restaurants und Souvenirshops seinen letzten Euro verliert. Außerdem ist Venedig weltweit die einzige Stadt, in der Richard Wagner gestorben ist, da kann nicht einmal Bayreuth mithalten. Und als wäre dies nicht genug des Andersseins, hat Bürgermeister Brugnaro soeben verboten, an Heiligabend in Lokalen und an öffentlichen Plätzen Musik zu spielen, Alkohol auszuschenken und Böller abzuschießen. Natürlich stellt sich jedem Kämpfer für eine krass besinnliche Christmas-Sause sofort die Frage: Wie soll man da noch richtig Weihnachten feiern?