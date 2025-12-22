(SZ) Die Vorfahren der Faktenchecker, die sogenannten Aufklärer, sind schon dem alten Adorno schwer auf den Zeiger gegangen. Immerzu hatten sie nichts anderes zu tun gehabt, als die Welt zu entzaubern, so als werde die Welt von tausend Hexen regiert. Es ist natürlich wahr und muss deshalb, der Einschränkung halber, gleich hier als erster Stern der Verkündigung funzeln: Die Welt wird heutzutage nicht von Hexen regiert, aber von schamlosen Lügnern und Aufschneidern. Sie heißen Trump und Putin, Höcke und Farrage, und irgendwie sieht jeder von ihnen aus wie eine absurde Falschmeldung. Aber sie sind leider so real, wie das Dumme in der Welt für sich Wirklichkeit reklamiert. Natürlich müssen wir ihnen die Faktenchecker auf den Leib hetzen, so nervtötend die Faktenchecker mit ihrer unablässigen Faktencheckerei auch sein mögen. Inzwischen hat die Faktencheckerei zur adventlichen Lockerungsübung auch noch damit angefangen, die Weihnachtsgeschichte, wie es im Faktenchecker-Deutsch heißt: gegenzuchecken. Es versteht sich von selbst, dass sie am Ende so gut wie nichts an der Story gelten lassen können, nicht einmal den Ochs, geschweige denn den Esel und den Stern von Bethlehem.