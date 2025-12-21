(SZ) Zu den großen strategischen Leistungen der Sicherheitspolitik im vergangenen Jahrhundert zählen die Erfindung der Filterzigarette und die Konzeption des Anschnallgurts. Beide hatten ihre große Zeit in der späten Nachkriegsära und beide zogen sowohl Befürworter als auch Gegner an. Die Filterzigarette galt im Dr.-Oetker-Deutschland der Fünfziger- und erst recht der Sechzigerjahre als aromatisches Schnippchen, das man dem Tod geschlagen hat. Der ganze Unrat, den das Verbrennen von Tabak samt dessen Zusatzstoffen in die Lunge befördert, würde im kleinen gelben Filter der Filterzigarette versickern. Die Filterzigarette war der Airbag für die Bronchien, ein raffiniertes Rettungspaketchen für die All-in-Hedonisten längst vergangener Zeiten. Ein bisschen anders gestaltete sich die Liebe der Deutschen zum Sicherheitsgurt und der seit 1976 mit ihm verbundenen Anschnallpflicht. Man hat irgendwann – gegen Strafandrohung – einsehen müssen, dass er Leben rettet. Obwohl der Sicherheitsgurt den Menschen deutlich weiter vom Tod ferngehalten hat als die Filterzigarette, konnte sich der kleine gelbe Engel zwischen den Raucherlippen lange Zeit ungleich größerer Sympathien erfreuen.