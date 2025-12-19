(SZ) Wie sie nicht müde wird zu betonen, ist die AfD die Partei des deutschen Patriotismus. Den Nachweis dieser Behauptung versuchen die Höckeianer zu erbringen, indem sie den Begriff etwas anders definieren, als man gemeinhin annimmt. Ein Patriot, das hat der frühere Bundespräsident Johannes Rau gesagt, ist jemand, der sein Land liebt – im Gegensatz zum Nationalisten, der andere Länder hasst. Aber solche Einsichten sind vom bestirnten Himmel her betrachtet so weit von Chrupalla und Weidel entfernt wie Immanuel Kant von einem Brüllfrosch. Patriotismus ist für nicht wenige AfD-Abgeordnete etwa, den Ring eines Kriegsherrn im Kreml zu küssen und, gespreizt vor Eitelkeit wegen so viel Aufmerksamkeit, in seinen Propagandamedien das eigene Land schlechtzureden. Patrioten zeichnen sich für diese Partei offenbar dadurch aus, so merkwürdige parlamentarische Anfragen zur Bundeswehr zu stellen, dass der Verdacht entsteht, die so erhaltenen Informationen könnten nicht für den Gebrauch im Inland bestimmt sein. Herr Höcke liebt Deutschland sogar so sehr, dass er es um keinen Preis verteidigen würde und daher den Wehrdienst ablehnt.